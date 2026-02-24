Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил удовлетворение достигнутым прогрессом в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что этот процесс является позитивным шагом на пути к укреплению безопасности и развитию сотрудничества в регионе.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи в Тегеране с министром обороны Армении Суреном Папикяном, сообщает Mehr.

Пезешкиан отметил, что Иран намерен расширять и углублять всесторонние связи с соседними государствами, в том числе с Арменией. Он также сообщил о готовности завершить работу над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Тегераном и Ереваном.

Глава государства подчеркнул, что внешняя политика Ирана ориентирована на поддержку мира, стабильности и устойчивой безопасности в регионе. По его словам, любые действия, ведущие к дестабилизации, наносят ущерб всем странам региона.

В свою очередь Сурен Папикян заявил о положительных результатах сотрудничества в сферах обороны, экономики и транспорта, отметив стратегическую значимость партнерства с соседним Ираном.