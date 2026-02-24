Журналист Такер Карлсон предпринимает последнюю отчаянную попытку убедить президента США Дональда Трампа отказаться от военного сценария в отношении Ирана. Об этом в интервью ТАСС сообщил американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

Он отметил, что 23 февраля Карлсон встретился с Дональдом Трампом.

При этом Наполитано выразил уверенность, что новое применение военной силы Соединенными Штатами против Ирана практически предрешено. По его оценке, вопрос заключается лишь в масштабах возможной военной кампании.