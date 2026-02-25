В Неаполе семейный конфликт во время просмотра футбольного матча завершился поножовщиной. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на карабинеров.

По данным издания, 40-летний мужчина смотрел по телевизору матч чемпионата Италии между «Наполи» и «Аталантой». Во время игры он эмоционально реагировал на происходящее на поле, особенно на эпизод с отмененным пенальти в пользу «Наполи», сопровождая просмотр резкими высказываниями.

35-летняя супруга мужчины услышала его слова и решила, что они адресованы ей. Часть фраз она восприняла как личные оскорбления, в том числе касающиеся памяти ее покойной бабушки. Между супругами вспыхнула ссора: сначала женщина бросила в мужа ножницы, затем нанесла ему удар кухонным ножом.

По информации СМИ, инцидент произошел на глазах их 12-летней дочери. В ходе конфликта в комнате оказалось пять ножей, один из которых застрял в стене гостиной.

Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Женщине предъявлены обвинения в жестоком обращении с членами семьи и причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

Сообщается, что ранее мужчина уже обращался за медицинской помощью после семейных конфликтов: в июне прошлого года были зафиксированы как минимум два случая ножевых ранений. Задержанная утверждает, что их брак фактически распался и она на протяжении длительного времени подвергалась психологическому давлению.