США планируют нарастить производство стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Об этом сообщает Breaking Defense.

Согласно информации портала, в рамках соглашения между оборонной корпорацией Northrop Grumman и Военно-воздушными силами США планируется выделение около 4,5 миллиарда долларов для расширения производственных мощностей.

Ожидается, что увеличенные объемы выпуска позволят авиабазе Эллсуорт в Южной Дакоте получить B-21 в 2027 году. При этом ранее предполагалось, что поставки могут начаться в середине 2020-х годов.