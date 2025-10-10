Продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья З. Агаев объявил о поступлении в суд новых документов. Он отметил, что 340 потерпевших обратились в суд с заявлением, указав, что не смогут принять участие в судебном процессе, и попросили рассмотреть их показания, данные на предварительном следствии. Возражений против рассмотрения показаний, данных на предварительном следствии, в отсутствие потерпевших не поступило.

В ходе судебного процесса были оглашены общие сведения по уголовным делам и статистические данные, полученные от государственных органов, о числе погибших и пропавших без вести в результате нападений вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, а также об ущербе, нанесенном административным зданиям, жилым домам, экологической ситуации, религиозным и культурным памятникам и т.д.

В оглашенных документах содержится информация, полученная от различных министерств, комитетов, ведомств, районных и городских исполнительных органов власти и других структур Азербайджана.

Из документов, приобщенных к материалам дела, следует, что 4 октября 2020 года в Армении было принято решение об обстреле города Гянджа с целью вызова паники среди гражданского населения Азербайджана. Чтобы избежать международного осуждения, по рекомендации тогдашнего министра обороны Давида Тонояна руководитель самопровозглашенного режима Араик Арутюнян выступил с заявлением, в котором утверждал, будто обстрел Гянджи осуществлялся не с территории Армении, а по его приказу — с территории Карабаха. Указанное заявление было размещено в социальной сети Youtube.

Араик Арутюнян во время встречи с представителями российского миротворческого контингента 16 февраля 2021 года заявил, что 17 февраля будут переданы тела 13-18 азербайджанцев, иронично заявив, что «передача этих тел является подарком Азербайджану после Ходжалинского геноцида».

Кроме того, А. Арутюнян высказал свое мнение по поводу того, что армянские военнослужащие в феврале-марте 1992 года поставили к стенке и расстреляли сотрудников милиции специального назначения азербайджанского происхождения.

Согласно этому документу, Араик Арутюнян был проинформирован о том, что армянские военнослужащие 5 августа 2022 года в районе села Сарыбаба Лачинского района намеренно скинули обломок скалы на военнослужащих срочной службы Вооруженных сил Азербайджана, которые погибли от полученных травм.

Согласно другому документу, отражены сведения о 7 обвиняемых лицах — Аркадии Гукасяне, Бако Саакяне, Араике Арутюняне, Левоне Мнацаканяне, Давиде Бабаяне, Давиде Ишханяне, Давиде Манукяне, а именно, об их анкетных данных, их образовании, «должностях», которые они занимали в так называемой организации, их роли в незаконной деятельности самопровозглашенной структуры с начала 1990-х годов, их участии в Апрельских боях 2016 года, 44-дневной войне 2020 года и т.д.

На основании анализа указанных данных было установлено, что 7 обвиняемых, имена которых приводятся, тем или иным способом и в разное время участвовали в насильственном удержании под оккупацией со стороны Республики Армения суверенных территорий Азербайджанской Республики, выступали на эти темы, постоянно настраивая армянский народ против азербайджанского народа, внушая ему чувство ненависти.

Согласно другому документу, было установлено, что финансирование самопровозглашенной структуры на территориях Азербайджана, некогда оккупированных армянскими вооруженными силами, осуществлялось Арменией.

Согласно обнародованным документам, Республика Армения получила 2 противотанковые ракеты от Российской Федерации по договорам от 05.07.2019 года и от 26.06.2020 года. Несмотря на то, что указанные ракеты были приобретены на основании договора с Арменией, обнаружение этих установок на оккупированной в то время суверенной территории Азербайджана еще раз подтверждает, что оружие было доставлено непосредственно из этой страны, то есть, из Армении.

Кроме того, отмечалось, что после освобождения наших территорий от оккупации там были обнаружены многочисленные боеприпасы и другие устройства. Среди них, помимо крупнокалиберного оружия, были танки, пушки и другое аналогичное оборудование боевого назначения.

Согласно другому документу, видеоматериалы, размещенные на Youtube и приложенные к материалам уголовного дела, свидетельствуют о том, что сцены боя были сняты в реальной жизни, где люди в различной бронетехнике и военной форме вели огонь в разных направлениях из различного оружия.

На следующих кадрах видно, как в ходе Первой Карабахской войны были убиты азербайджанцы в военной форме и на земле остались их безжизненные тела.

Позже на кадрах видно, как азербайджанский военный содержится в плену у военнослужащих вооруженных сил Армении. К пленнику применяют насилие, с ним плохо обращаются и применяют к нему насилие в различных формах. На видео также видно, как с правой стороны лица пленника течет кровь.

Затем на кадрах видно, что солдаты армянских вооруженных сил занимаются мародерством на нашей опустошенной территории.

В следующих кадрах показаны взятые в плен азербайджанские солдаты. На их лицах отчетливо видны различные травмы.

Судебный процесс продолжится 13 октября.