Договоренности о разблокировании дорог с Азербайджаном предполагают создание рабочих групп, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.

Он также отметил, что в парафированном тексте мирного договора с Азербайджаном нет ничего ужасного, трагического и зловещего для Армении.

«Ранее относительно текста мирного договора звучали разного рода зловещие комментарии, однако после недавней публикации текста выяснилось, что в нем для Армении нет ничего ужасного, трагического и зловещего. Мы привыкли к тому, что в связи с этим документом будут звучать комментарии столько, пока наступит момент представления дорожной карты по реализации подписанного документа», — отметил Худатян на брифинге.

По его словам, Армения от парафированного соглашения с Азербайджаном получает разблокированные дороги с сохранением территориальной целостности и суверенитета, что важно в плане развития республики.