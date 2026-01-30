Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк выразила благодарность Азербайджану за очередную гуманитарную помощь, направленную в Украину.

По её словам, с 20 января Азербайджан отправил в Украину два гуманитарных конвоя с энергетическим оборудованием. В состав помощи вошли генераторы, трансформаторы, кабели, провода и низковольтные панели общей стоимостью около 1 млн долларов.

Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики Азербайджана в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева.

Кондратюк подчеркнула, что Азербайджан не впервые оказывает Украине гуманитарную поддержку с начала полномасштабной войны. Общий объём помощи, включая содействие в восстановлении и реконструкции, уже превысил 45 млн долларов.

Она отметила, что эта помощь является особенно важной и своевременной в зимний период и вносит значительный вклад в восстановление украинской энергетической инфраструктуры:

«Тепло для Украины из Азербайджана! Искренне благодарим Азербайджан за очень своевременную и чрезвычайно важную помощь этой зимой и вклад в восстановление украинской энергетики!», — написала она в своем «Фейсбуке».