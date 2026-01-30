Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял профессиональный аппарат Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи были обсуждены текущая региональная ситуация, значение договорённостей, достигнутых в рамках Вашингтонского мирного саммита 8 августа, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и предпринимаемые шаги по заключению мирного соглашения, находящийся на завершающей стадии проект Хартии стратегического партнёрства между США и Азербайджаном, а также другие вопросы двусторонней повестки, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по инициативам, выдвинутым в Конгрессе в связи с Азербайджаном, и была подчёркнута важность отмены в отношении Азербайджана 907-й поправки к Акту в поддержку свободы.