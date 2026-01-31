Странам Персидского залива не удалось выяснить цели и планы Вашингтона в отношении Ирана в ходе встреч высокого уровня между Саудовской Аравией и США. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновника одной из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Мы хотим быть уверены, что нашу позицию и нашу оценку [происходящего] в целом понимают. И мы хотим как можно более ясно понимать, в чем заключается оценка США. Я бы хотел полной ясности, но мы этого не добились», — сказал собеседник телеканала.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия не позволит «использовать свое воздушное пространство в войне, частью которой не является». «Мы даем советы США, как прийти к наилучшему итогу, задействовав все методы, включая дипломатические. Мы также даем советы Ирану. Мы понимаем, что мы все причастны к этому: США, Иран и другие, и мы надеемся на наилучший результат», — добавил источник Fox News.