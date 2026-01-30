Россия продолжила, несмотря на давление Запада, выполнять все экспортные контракты в военно-технической сфере. Продукция поставлена в 30 стран, а выручка превысила $15 млрд.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение их производственных мощностей, на перспективные научные исследования», — добавил Путин, отметив, что на таких производствах «значительный объем продукции — это продукция гражданского назначения».

Кроме того, Путин отметил, что Россия реализует или планирует к реализации более 340 проектов в сфере военно-технологической кооперации и партнерства с иностранными государствами.

Президент России отметил, что Россия производит передовые вооружения, которые уже прошли проверку реальными боевыми действиями.