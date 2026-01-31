Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины являются чёткие гарантии безопасности России, однако на Западе об этом предпочитают не говорить.

«Любому абсолютно понятно, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твёрдой гарантии безопасности России», — сказал он РИА Новости.

Грушко отметил, что если Москва будет понимать, что территория Украины не станет «плацдармом» для угроз безопасности России, то безопасность самой Украины также будет обеспечена.