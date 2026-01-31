Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бен Салман заявил в ходе визита в США, что если американский президент Дональд Трамп не выполнит угрозы в адрес Ирана, Тегеран станет сильнее, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, глава ведомства заявил в частном порядке на встрече в Вашингтоне, что, по его мнению, Трампу придется предпринять военные действия в отношении Ирана после того, как он угрожал этим в течение нескольких недель.

«Если этого не произойдет, это только придаст смелости режиму», — цитируют саудовского министра осведомленные источники портала.

Axios отмечает, что это противоречит публичным заявлениям Саудовской Аравии, предостерегающим от эскалации.