Сегодня день рождения Мамеда Эмина Расулзаде — государственного и общественного деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики.

Мамед Эмин Расулзаде родился 31 января 1884 года в посёлке Новханы близ Баку в семье муллы. Несмотря на свою религиозность, отец Мамед Эмина отдал его в светскую русско-татарскую школу, директором которой был С.М.Ганизаде. Окончив школу, Мамед Эмин продолжил учёбу в Бакинском техническом училище. В 1902 году Мамед Эмин создал среди учащихся мусульманскую молодёжную организацию «Мусават» («Равенство»). В 1903 году вышла его первая статья о чистоте родного языка в газете «Шарги-Рус» («Русский Восток») — единственной в России газете, издававшейся на тюркском языке.

В 1904 году он вместе с Миргасаном Мовсумовым и Мамед Гасаном Гаджинским основал мусульманскую социал-демократическую организацию «Гуммет», ставшую автономной частью РСДРП. Был главным редактором партийных газет «Гуммет», «Текямул», «Йолдаш». Также писал статьи для непартийных газет «Иршад» и «Терегги», издаваемых Ахмед-беком Агаевым. Во время революции 1905 года Расулзаде активно сотрудничал с кавказскими большевиками — Сталиным, Наримановым, Азизбековым. Находился под наблюдением полиции в связи со своей революционной деятельностью.

Расулзаде, помимо политических работ, писал стихи и пьесы. В 1908 году была поставлена его пьеса «Гаранлыгда ишыглар» («Огни во тьме»), завершена работа над другой пьесой — «Неожиданная беда».

В 1909 году выехал в Персию, где участвовал в революционных событиях, был одним из создателей Демократической партии. Был редактором партийной газеты «Ирани-Ноу» (Новый Иран). В 1911 году после подавления иранской революции был вынужден уехать в Турцию. Сотрудничал с журналом «Турк юрду».

В 1913 году после объявления амнистии по случаю 300-летия династии Романовых, вернулся в Баку. Оставил свою старую партию «Гуммет» и стал создателем новой партии «Мусават» («Равенство»), которая сочетала пантюркистские, панисламистские и социалистические идеи. С 1915 года возглавлял издание газеты «Ачыг Сёз» («Ясное Слово») — фактически орган партии «Мусават»; выступал за войну до победного конца, за расширение прав и свобод мусульман Закавказья.

После Февральской революции 1917 года участвовал в работе Кавказского мусульманского съезда, проходившего в апреле в Баку, и первого Всероссийского мусульманского съезда, прошедшего в мае 1917 в Москве. По предложению Расулзаде было принято постановление о необходимости федеративного устройства России.

После объединения партии «Мусават» с Тюркской партией федералистов в июне 1917 на 1-м съезде Тюркской демократической федеративной партии «Мусават» (26 — 31 октября, Баку) избран председателем её ЦК. В принятой съездом программе говорилось, что формой государственного устройства России должна быть федеративная демократическая республика, основанная на принципах национально-территориальной автономии.

Был избран во Всероссийское учредительное собрание в Закавказском избирательномй округе по списку № 10 (Мусульманский национальный комитет и Мусават), после прекращения его работы большевиками 6 января 1918 года переехал в Тифлис и стал членом Закавказского Сейма, провозгласившего независимость Закавказья. Возглавил Азербайджанский национальный совет, объявивший о создании независимой Азербайджанской Республики просуществовавшей с 1918 по 1920 год. Расулзаде является основателем Бакинского Государственного Университета (БГУ).

После установления Советской власти в Азербайджане (28 апреля 1920), покинул Баку, скрывшись в горной деревне. Был арестован ЧК и посажен в бакинскую тюрьму, но освобождён благодаря заступничеству Сталина и направлен в Москву, где работал в наркомате национальностей.

В 1922 году эмигрировал из РСФСР, выехав через Финляндию в Турцию. Издавал газету «Ени Гафгазия» («Новый Кавказ») и журнал «Одлу юрд» («Страна огней»).

В 1931 году уехал из Турции. Жил в Польше, где женился на Ванде, племяннице польского диктатора Пилсудского.

С 1940 года жил в Румынии.

В годы Второй мировой войны Расулзаде установил контакты с нацистской Германей. Весной 1942 года Расулзаде вместе с другими членами азербайджанской эмиграции прибыл в Берлин для переговоров. Летом 1942 года после длительных переговоров он встал во главе азербайджанского представительства в Германии, при этом он настаивал на официальном признании в будущем со стороны Германии независимости освобожденных ею от советской власти закавказских республик, включая Азербайджан. Однако германские власти действовали уклончиво в этом вопросе, в связи с чем в конце 1942 года Расулзаде покинул Германию, а на первые позиции в эмигрантской азербайджанской среде в Германии вышли его политические оппоненты.

Мамед Эмин Расулзаде, страдающий сахарным диабетом, скончался 6 марта 1955 года в Анкаре в возрасте 71 года.

Свидетели утверждают, что перед смертью он три раза произнес священное для него слово «Azərbaycan».

Расулзаде похоронен на кладбище «Асри» в Анкаре.