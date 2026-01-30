Российское государственное информационное агентство ТАСС опубликовало большой материал, посвящённый азербайджанскому футбольному клубу «Карабах», подробно разобрав его 17-летний путь к историческому успеху в Лиге чемпионов. В статье подчёркивается, что клуб из Агдама впервые в своей истории вышел в плей-офф главного еврокубка, финишировав на 22-м месте общего этапа. Этот результат стал знаковым не только для азербайджанского футбола, но и для всего постсоветского пространства — за последнее десятилетие подобного добивался лишь «Зенит» в 2016 году.

Отдельный акцент ТАСС делает на фигуре главного тренера Гурбана Гурбанова, который возглавляет «Карабах» более 17 лет. Агентство называет этот случай уникальным для современного европейского футбола и подчёркивает, что именно стабильность и полное доверие со стороны руководства стали основой всех успехов клуба. При Гурбанове «Карабах» превратился в самый титулованный клуб Азербайджана, выиграв 11 из 12 своих чемпионских титулов.

В статье подробно описывается философия клуба — ставка на атакующий футбол, долгосрочное планирование и постепенное усиление состава, включая привлечение легионеров. Отмечается и роль президента клуба Тахира Гёзеля, который с конца 2000-х годов выстраивал модель развития, основанную на доверии местным специалистам.

ТАСС также напоминает о предыдущих еврокубковых успехах «Карабаха» — регулярных выходах в групповые этапы Лиги Европы, матчах против топ-клубов Европы и выходах в плей-офф, подчёркивая, что нынешний успех в Лиге чемпионов не является случайностью. Агентство приходит к выводу, что выход в плей-офф ЛЧ — логичный итог многолетней системной работы и что нынешние достижения «Карабаха» могут стать лишь началом нового этапа в истории клуба.