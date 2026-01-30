Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном. Об этом он сказал на совместном брифинге с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Арагчи напомнил, что Иран всегда был готов к переговорам. «Мы выступаем за переговорный процесс, где будут учитываться наши законные права. Иран готов сесть за стол переговоров. Мы всегда отстаивали проведение ядерных переговоров в справедливом, равноправном и мирном русле, основанном на взаимном доверии», — отметил глава МИД.

При этом он отметил, что намерения США не являются добрыми.

Арагчи также заявил, что Иран признателен за взвешенную и ответственную позицию президента Турции, министра иностранных дел и других официальных лиц страны по этому вопросу. «Обе страны едины во мнении, что незаконные вмешательства сил извне региона ставят регион перед серьёзной угрозой. Необходимость двустороннего сотрудничества ощущается сегодня как никогда остро для удержания подобных кризисов под контролем», — подчеркнул Арагчи.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция выступает против военного вмешательства в Иране». Он отметил, что начало переговоров является наиболее подходящим путём к урегулированию проблемы.