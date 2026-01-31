США применяют стратегию максимального давления на Кубу, направленную на экономическое удушение Остров Свободы, «Россия решительно осуждает нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны», сообщает МИД РФ.

«Речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение. Позиция России на этот счет остается неизменной: категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее Устава, а также других норм международного права», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны. Убеждены, что вопреки чинимым извне препятствиям на пути своего развития Куба продолжит поддерживать эффективные внешнеэкономические связи», — добавили в МИД РФ.