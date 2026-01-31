Кыргызстан может стать первой республикой бывшего СССР, попавшей под европейские санкции за помощь России.

Как сообщает Bloomberg, меры против Кыргызстана обсуждаются в рамках подготовки 20-го пакета санкций за вторжение в Украину.

По словам источников агентства, против среднеазиатской страны, которая входит в ЕАЭС и военный блок Кремля ОДКБ, может быть впервые задействован механизм наказания за нарушение санкций (anti-circumvention tool). В частности, планируется запрет на поставки в Кыргызстан станков и радиооборудования.

После начала войны Кыргызстан стал одним из ключевых торговых хабов, через который в Россию поставлялись подсанкционные товары из Европы. По подсчетам Brookings Institution, экспорт из Эстонии в Кыргызстан взлетел на 10000%, из Финляндии — на 3100%, из Польши и Греции — на 2200% и 2100% соответственно, из Норвегии, Великобритании, Германии и Чехии — больше чем на 1000%. По сути «Кыргызстан стал главным направлением европейского экспорта, который в конечном итоге оказывался в России», писал экономист Brookings Institution Робин Брукс.

Также в Кыргызстане в прошлом году заработала криптобиржа Grinex, на которой единственной торгуемой валютой является привязанный к рублю стейблкоин A7A5. Запущенный оборонным Промсвязьбанком и молдавским банкиром Ильем Шором, A7A5 стал инструментом для трансграничных расчетов в условиях санкций. На начало 2026 года его оборот достиг $100 млрд.

По словам источников Bloomberg, в новый европейский пакет также могут войти дополнительные санкции против российских банков, нефтяных компаний, криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые используются для обхода уже действующих ограничительных мер.

Также Евросоюз обсуждает полный запрет на морские перевозки российской нефти, говорят собеседники агентства. Он должен заменить механизм «потолка цен», который разрешает европейским компаниям возить и страховать сырье из РФ, если его цена находится ниже определенной планки. С 1 февраля этот «потолок» составит $44,1 за баррель.