Позиция Соединенных Штатов в отношении Кубы представляет собой «экстраординарную угрозу», в связи с чем в республике объявлено чрезвычайное положение. Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.

«Народ Кубы при солидарности международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в свете [действий] правительства Соединенных Штатов [в отношении Острова свободы] представляет собой необычную и экстраординарную угрозу», — написал министр в X.

«Народ Кубы <…> объявляет чрезвычайное положение в международном масштабе в связи с этой угрозой», — подчеркнул он.

Родригес Паррилья отметил, что угроза Вашингтона исходит «полностью или в значительной степени от антикубинского неофашистского правого крыла США» и направлена против «национальной безопасности и внешнеполитического курса всех стран и международного мира».