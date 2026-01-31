В резиденции посла Японии в Баку состоялась церемония вручения азербайджанскому преподавателю японского языка Эсмире Мамедовой «Ордена Восходящего солнца с серебряными лучами».

Выступая на церемонии, посол Японии в нашей стране Кацуя Ватанабэ высоко оценил вклад Э. Мамедовой в развитие преподавания японского языка в Азербайджане и укрепление двусторонних дружеских отношений, который она вносит с 2009 года, передает Азертадж.

Он подчеркнул, что награждение «Орденом Восходящего солнца с серебряными лучами» является символом усилий Э. Мамедовой и признательности Японии за дружбу. Затем Э. Мамедовой были вручены наградной документ и сам орден.

В свою очередь, лауреат отметила, что эта награда является проявлением не только ее личных заслуг, но и солидарности и дружбы между двумя странами, и выразила благодарность правительству Японии и послу.

Выступившие заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Вафа Ягублу и директор средней школы номер 225 имени Тельмана Аббасова, в которой работает Э. Мамедова, — Севда Эминова, отметили, что отношения между двумя странами успешно развиваются во многих направлениях, в том числе в сфере образования и науки. Преподавание же японского языка, в свою очередь, является важным вкладом в отношения между двумя странами.