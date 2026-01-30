Неопределённость вокруг возможного удара США по Ирану вызывает обеспокоенность в Азербайджане

Об этом в интервью газете The National заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, отметив, что Баку не не обсуждал этот вопрос с Вашингтоном.

«Ситуация непредсказуема, и будет сложно корректно оценить все угрозы и вызовы, которые могут из этого возникнуть», — сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан, находящийся между Россией и Ираном, фактически ощущает себя зажатым между двумя крупными конфликтами — войной России и Украины и напряжённостью вокруг Ирана с участием США и Израиля.

Гаджиев подчеркнул, что Баку не поднимал свои опасения перед США и что американская сторона также не обращалась к Азербайджану для обсуждения этой темы. Он отметил, что Азербайджан сохраняет нейтральную позицию и воздерживается от вмешательства во внутренние дела Ирана, несмотря на контакты между официальными лицами двух стран в последние дни.