Госдепартамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет к системам ПВО Patriot на сумму $9 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

По его данным, власти Саудовской Аравии запросили у США возможность приобрести 730 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE и сопутствующее оборудование. Сделка одобрена Госдепартаментом, соответствующее уведомление передано Конгрессу США.

В заявлении отмечается, что продажа ракет Саудовской Аравии отвечает целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности. Согласно изложенной в документе позиции, продажа вооружений Эр-Рияду «не изменит баланс сил в регионе». В Пентагоне полагают, что сделка «не окажет негативного влияния на боеготовность» американских ВС.