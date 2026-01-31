Право на адвокатскую деятельность в Азербайджане в настоящее время имеют 2 825 человек, из них активную деятельность ведут 2 706 адвокатов. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

По его словам, тестовая система для лиц, желающих стать адвокатами, применяется в стране с 2004 года: «В период с 2004 по 2018 год было проведено пять письменных тестовых экзаменов, а за последние три года — шесть. В этих экзаменах приняли участие 6 893 кандидата, 1 975 из которых успешно завершили обязательный этап обучения и приняли присягу, в результате чего число адвокатов в стране увеличилось более чем втрое и составило 2 825 человек».

Он добавил, что в настоящее время 2 706 человек занимаются активной адвокатской деятельностью, 12 -временно отстранены от работы, а 107 — работают на государственной службе.