30 января в порту Поти состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти–Баку с участием руководства ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги».

В ходе мероприятия была подчеркнута значимость запуска нового экспресс-маршрута. Благодаря этому сервису грузоотправители смогут сэкономить не только время, но и расходы на хранение грузов и порожних контейнеров в терминалах.

Блок-поезд, курсирующий по маршруту Поти–Баку, соединит порты Чёрного моря с портами и терминалами Азербайджана, а также обеспечит упрощённую логистику с гарантированной доставкой контейнеров из Поти в Баку и обратно в установленные сроки без задержек.