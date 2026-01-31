Минюст США прокомментировал временное исчезновение одного из документов, опубликованных в рамках обнародования материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на The Telegraph, изданию в американском ведомстве сообщили, что файл стал недоступен из-за перегрузки серверов.

В пятницу, 30 января, Минюст США опубликовал более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна. Позднее пользователи обратили внимание, что один из документов исчез из открытого доступа.

«Этот документ был недоступен из-за перегрузки, теперь он снова доступен», — заявили представители министерства изданию.

Согласно содержанию файла, ФБР располагало неподтвержденной информацией о том, что более 30 лет назад в штате Нью-Джерси 13- или 14-летнюю девочку якобы принудили к сексуальному акту с Дональдом Трампом. Источником этих сведений, как следует из документа, стала «неустановленная подруга» предполагаемой потерпевшей.

В материалах также говорится, что девушка утверждала, будто укусила Трампа во время полового акта, а затем ее «якобы ударили по лицу, после того, как она посмеялась» над этим.

Первый заместитель главы Минюста США Тодд Бланш сообщил, что часть опубликованных накануне документов была отредактирована. В частности, из материалов скрыли персональные данные жертв.