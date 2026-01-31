Организации объединенных наций грозит финансовый коллапс из-за действий государств — членов ООН.

Об этом говорится в письме генсека организации Антониу Гуттериша, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, Гутерриш разослал письмо всем государствам, входящим в ООН. В нем генсек посетовал на неполные и несвоевременные взносы в организацию.

«Либо все государства-члены будут … выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс», — заявил Гутерриш.

По оценкам генсека, деньги у организации могут закончиться уже к июлю. При этом, посетовал Гутерриш, в 2027 году ООН по правилам должна будет вернуть 1,3 миллиарда долларов непотраченных средств, которые организация даже не получила.