В Азербайджане некоторые адвокаты демонстрируют неэтичное поведение в соцсетях. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Он подчеркнул, что адвокатура — важная профессия, обеспечивающая защиту конституционных прав граждан: «Каждый адвокат должен быть более ответственным. Публикации некоторых наших коллег в соцсетях формируют в обществе негативное мнение об адвокатах. Меня это беспокоит, так как подобные публикации плохо влияют на имидж всех адвокатов. Каждый из нас должен задуматься над этим и принять меры».