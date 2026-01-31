Президент США Дональд Трамп заявил, что военная кампания против Ирана должна пройти стремительно, добиться намеченных задач и не вызвать более масштабную конфронтацию, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Официальные лица заявляют, что Трамп просил советников о вариантах с быстрой и решающей атакой, которая не угрожает долгой войной на Ближнем Востоке. Источники отметили, что идеальным выбором был бы настолько сильный удар по режиму, что у него не оставалось бы выбора, кроме как уступить требованиям США в ядерной сфере и отпустить инакомыслящих», — информирует WSJ.

По словам собеседников, в администрации США, в частности, идут дискуссии о такой воздушной кампании, которая бы привела к свержению режима Ирана. Чиновники обсуждают, стоит ли концентрировать удары на объектах иранской ядерной программы или на ракетном арсенале, добиваться смещения правительства, или же комбинировать все три подхода.

Белый дом и Пентагон разработали целый набор возможных действий. План крупной операции подразумевает масштабные бомбардировки объектов иранских властей и Корпуса стражей Исламской революции. Более ограниченные предложения предусматривают удары по символическим целям, с возможностью расширения налетов, если Иран не пойдет на компромисс с Трампом.

В то же время на рассмотрении находится идея угрожать применением военной силы с целью убедить Тегеран пойти на уступки.

«Высокопоставленный сотрудник администрации сказал, что, хотя Трамп упорно заявляет о недопустимости появления ядерного оружия в Иране, президент умышленно сохраняет неясность с целью держать в секрете стратегические цели и военное планирование», — сообщает газета.