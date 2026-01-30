Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в целом поддерживает американский мирный план из 20 пунктов, предложенный в рамках международных усилий, однако есть недовольство по двум положениям документа.

При этом Зеленский раскритиковал западных партнёров за задержку поставок систем ПВО, отметив, что это привело к проблемам с электроснабжением. «Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам почти устроили блекаут. Это замедление», — заявил глава государства.

По вопросам энергетического перемирия Зеленский подчеркнул, что Украина готова к деэскалационным шагам и будет зеркально реагировать на прекращение огня, хотя прямых договорённостей с Россией пока нет. «Если Россия прекратит удары по энергетической инфраструктуре Украины, мы не будем наносить удары по энергетике России», — отметил он.

Президент уточнил, что обсуждение этих шагов проходило в Абу-Даби, а американская сторона подняла тему демонстрации мер по неиспользованию дальнобойных возможностей для создания пространства для дипломатии. «Пока это возможность, а не официальная договорённость», — добавил Зеленский.