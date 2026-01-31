Сотни тысяч человек вышли на улицы городов США на акции протеста против действий иммиграционной службы.

В Миннеаполисе, Нью-Йорке, Сан-Франциско они прошли маршем. В Лос-Анджелесе демонстранты забаррикадировали комплекс ICE, что привело к стычкам с силовиками, пишут СМИ.

Как передает WP, участники акций пропустили работу и учёбу, а многие предприятия из-за этого закрылись на день. В Колорадо и Аризоне отменили занятия из-за отсутствия учителей.

Протесты вспыхнули с новой силой на прошлой неделе, когда сотрудники службы застрелили гражданина США.