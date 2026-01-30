Иранские власти переводят деньги в банки по всему миру, написал министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.

«Подобно крысам на тонущем корабле, режим лихорадочно переводит средства, украденные у иранских семей, в банки и финансовые учреждения по всему миру. Можете быть уверены, министерство финансов примет меры», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп, по словам Бессента, поддерживает иранский народ и поручил министерству финансов ввести санкции против иранских властей, поэтому оно «продолжит преследовать коррумпированную элиту, которая обогащается за счет иранского народа».