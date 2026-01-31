Германия отправляла генераторы в Украину в качестве гуманитарной помощи, игнорируя потребности собственных граждан, пишет Berliner Zeitung (BZ).

По данным издания, германское руководство направило Киеву ресурсы, которые были необходимы жителям Берлина в период отключения электричества. Частичный блэкаут в столице ФРГ произошел в январе текущего года — из-за пожара на подвесном кабельном мосту без света и отопления остались порядка 45 тыс. домов и свыше 2 тыс. предприятий.

Несмотря на это, власти Германии выделили €60 млн на помощь Украине и перечислили еще €167 млн в энергетический фонд этой страны.

«Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован?» — поинтересовались авторы публикации.