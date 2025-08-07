Место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения… Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и информируем об этом несколько позже», — сообщил Ушаков журналистам.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса, отметил Ушаков.