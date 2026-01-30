Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял находящегося с визитом в этой стране представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова. Х. Халафов также встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане, в ходе встреч особо подчеркивалось значение динамичного развития отношений между двумя странами, основанных на нерушимой дружбе и братстве. Отмечалось, что двусторонние связи стратегического характера вышли на качественно новый уровень благодаря лидерству президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана.

В ходе встреч был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в политической, оборонной и сфере безопасности, а также возможности углубления партнерства путем реализации совместных проектов в сферах экономики и торговли, инвестиций, туризма, информационных технологий, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, связи и культуры.

Также особо подчеркивалась активная защита наших дружественных и братских стран справедливых позиций друг друга в рамках всех региональных и международных платформ. Наряду с этим, были обсуждены вопросы, вытекающие из повестки действующего председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в частности тема трансформации СВМДА в международную организацию.