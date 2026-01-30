Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Женеве с генеральным директором Женевского офиса ООН Татьяной Валовой.

На встрече состоялся обмен мнениями по экологическим проблемам Каспийского моря, вопросам охраны окружающей среды и укрепления международного сотрудничества, передает Азертадж.

В тот же день в штаб-квартире ООН в Женеве при совместной организации Постоянного представительства Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, научной сети Caspisnet и Секретариата Тегеранской конвенции состоялись панельные дискуссии высокого уровня на тему «Усиление управления окружающей средой и международного сотрудничества для защиты Каспийского моря».

Выступившая в официальной части мероприятия Лейла Алиева рассказала о глобальном значении Каспийского моря, экологических угрозах, с которыми оно сталкивается, и важности совместных действий, основанных на научных исследованиях, для его сохранения будущим поколениям. Лейла Алиева подчеркнула, что процессы снижения уровня моря и потери биоразнообразия могут привести к еще более серьезным последствиям, если не будут предприняты своевременные и скоординированные меры. Она призвала участников мероприятия продолжить дискуссии конкретными шагами, ведущими к реальным результатам.

Генеральный директор Женевского офиса ООН Татьяна Валовая и постоянный представитель Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Галиб Исрафилов, выступая на мероприятии, отметили, что подобные дискуссии имеют важное значение для развития диалога между государственными структурами, международными организациями и экспертным сообществом. Они заявили, что расширение институционального сотрудничества в области управления окружающей средой, а также обмен информацией и опытом внесут вклад в усилия по защите Каспийского моря.