Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «энергетическое перемирие» началось в ночь на сегодня, 30 января.

«Во всех наших областях с ночи пятницы действительно не было ударов по энергетическим объектам. Почти не было. За исключением Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомбами. Также сейчас мы наблюдаем переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поврежден один из вагонов «Укрзализныци», специальный вагон-электростанция, – это произошло утром в Днепропетровской области.

Американская сторона говорила о воздержании от ударов по энергетике в течение недели, и отсчет начался в ночь на сегодня. Зависит от партнеров, конечно, – от Соединенных Штатов, – как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергетическим объектам», — заявил Зеленский в вечернем обращении.