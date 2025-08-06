На юге Франции лесной пожар в департаменте Од охватил менее чем за сутки 13 тысяч гектаров. Газета Parisien называет его крупнейшим за последние 20 лет.

Согласно местным архивам, именно этот пожар стал крупнейшим за последние 20 лет.

В министерстве экологических преобразований отметили, что огонь в Оде охватил столько же территории, сколько выгорело за весь прошлый год по всей Франции.

Огонь унес одну жизнь, девять человек пострадали. Эксперты отмечают, что появление «пирокучевого облака» указывает на потерю контроля над ситуацией.

