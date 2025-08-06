Попытка российских властей договориться с Эфиопией об аренде гражданских самолетов, чтобы пополнить выходящий из строя флот отечественных перевозчиков, с треском провалилась.

Как сообщает Addis Insight, Управление гражданской авиации Эфиопии ответило отказом российской делегации, которая летала в Аддис-Абебу на переговоры в конце июля.

В эфиопском авиауправлении сообщили, что у них нет полномочий давать распоряжения национальному перевозчику Ethiopian Airlines о лизинге самолетов.

Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев решительно опроверг сообщения о переговорах с РФ по вопросу «мокрого» лизинга самолетов, назвав их «полностью ложными». Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что никакого официального соглашения на встрече с российской делегацией достигнуто не было.

При этом он назвал две основные причины отказа россиянам в лизинге самолетов. Во-первых, Ethiopian Airlines в настоящее время активно расширяет свою деятельность и сама ищет дополнительные самолеты, чтобы удовлетворить растущий спрос на пассажирские и грузовые авиаперевозки, указал Тасев.

Кроме того, он указал на международные санкции в отношении России из-за ее войны против Украины и риски несоблюдения требований США.

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами», — заявил Тасев.

Он подчеркнул, что авиакомпания работает «в соответствии с международными правилами и законодательством США и не готова рисковать их нарушением». По словам гендиректора авиакомпании, это еще более важная причина, по которой сделка с РФ невозможна.