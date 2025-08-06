Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выступил с жёстким заявлением в Совете Безопасности ООН, обрушившись с критикой на представителей России и Палестины.

«Сегодня вечером мы услышали огромное количество лжи. Смешно слушать представителя России — после трёх с половиной лет жестокой войны в Украине и бомбардировок мирных жителей», — заявил Саар.

Он также добавил, что палестинцы, по его мнению, учились пропаганде у русских, и обвинил Палестинскую администрацию в финансировании террористов:

«Палестинцы изобрели террор как способ продвигать свои цели — и до сих пор Палестинская администрация продолжает выплачивать зарплаты террористам и их семьям в зависимости от совершённых ими преступлений».