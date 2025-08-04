Информация о наших гражданах, арестованных в Иране, не предоставляется дипломатическим миссиям Азербайджана.

С данным заявлением выступил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана относительно граждан Ирана, находящихся в заключении в Азербайджане.

Он отметил, что информация о большинстве наших граждан, находящихся под стражей и в заключении на территории Исламской Республики Иран, не представляется дипломатическим представительствам Азербайджана в Иране. В большинстве случаев нашим гражданам не разрешается встречаться с дипломатическими представительствами Азербайджана в Иране и устанавливать телефонную связь с членами семьи, а также подавать ходатайства о передаче оставшейся части наказания для отбывания в Азербайджане в соответствии с положениями Соглашения «О передаче осуждённых лиц для отбывания наказания», подписанного 21 февраля 1998 года в городе Баку между Правительством Азербайджана и Правительством Исламской Республики Иран.

«Также, несмотря на соответствующие запросы, азербайджанской стороне не предоставляется информация о судебных заседаниях, проводимых в Исламской Республике Иран по делам граждан Азербайджана, а также о решениях, принятых в ходе этих заседаний», — подчеркнул представитель МИД.