На днях Никита Сергеевич Михалков, в недавнем прошлом — кинорежиссёр и актёр, а ныне — ведущий низкопробного пропагандистского шоу «Бесогон», решил высказаться по поводу Азербайджана и российско-азербайджанских отношений.

В журналистике и политике есть такое правило: хочешь высказаться — изучи тему. Объяснил ли кто-нибудь это господину Михалкову — судить не берёмся. Но всё в прошлом известный режиссёр, общественный деятель, чьим фильмам сегодня в России устраивается прямо-таки небывалая «раскрутка», умудрился заявить, что своей культурой и образованием Азербайджан, оказывается, обязан России.

Вы бы, Никита Сергеевич, перед тем как нести такую шовинистическую ахинею, хоть бы в интернет заглянули. Ну или в публичную библиотеку, если считаете интернет «бесовским порождением». Тогда, может быть, вы бы узнали, что великий поэт Имадеддин Насими, создатель азербайджанского литературного языка, жил и творил в XV веке — задолго до появления Российской империи на этих землях; классик азербайджанской литературы Физули написал гениальную поэму «Лейли и Меджнун» задолго до Пушкина; уникальная музыкальная традиция мугама развивалась в Азербайджане задолго до строительства первых церквей в Петербурге; а в Баку была открыта первая в мусульманском мире светская школа для девочек — благодаря просветителю Тагиеву, а не указам царских чиновников. Университет в Баку был открыт в 1919 году — во времена независимой Азербайджанской Демократической Республики. Это лишь наиболее яркие примеры. Понятно, когда такую ахинею несёт какой-нибудь Мардан или Соловьёв. Но от Никиты Михалкова ожидаешь как-то больше вдумчивости. А может, эти ожидания напрасны?

Вспомним: несколько лет назад об Азербайджане и азербайджанской культуре он говорил совсем по-другому.

В 2019 году в интервью «Вестнику Кавказа» Никита Сергеевич словно читал оду Азербайджану:

«Азербайджан — это огромная культура. Многонациональный Баку — гнездо разнообразных традиций, юмора и прекрасного искусства — литературы, кино, музыки».

В том же интервью он признаётся: «В этом смысле, сколько раз я был в Азербайджане, я всегда находил невероятно интересных людей, которые в результате давали мне возможность понять, что такое эта замечательная страна».

А сейчас что? Не находите ли вы тех же людей? Или вам уже не разрешают их находить?

А может, всё грубее и проще? И ведёт себя Никита Михалков именно так, как и подобает пропагандисту: вчера скомандовали «дружить» — и он поёт оды Азербайджану, позабыв о своей недавней войне с Юлием Гусманом и Рустамом Ибрагимбековым. А сегодня дали команду «Фас!» — и в своём «Бесогоне» некогда уважаемый режиссёр издаёт уже совсем другие звуки. Понятно: у него семья, целый клан, надо финансирование получать на всех, и терять статус приближённого к Кремлю не хочется, а вкусно есть захочешь — не так раскорячишься.

Нет, мы не будем читать Никите Сергеевичу нравоучений, объяснять ему, что такое репутация и как легко её потерять. Каждый вправе делать свой выбор, но прикрывать этот подход именем культуры — значит предавать само искусство.

Когда вы говорите: «Без русских Азербайджан не стал бы тем, кем он является сегодня», вы игнорируете тысячелетнюю культурную эволюцию.

Михалков также утверждает, что обострение в отношениях между Россией и Азербайджаном началось после событий в Екатеринбурге. Однако он либо забыл, либо предпочёл умолчать о куда более значимом эпизоде — в декабре прошлого года российская сторона сбила азербайджанский гражданский самолёт. И этот факт, мягко говоря, не способствовал укреплению отношений.

Также, похоже, Никиту Михалкова всерьёз задели слова президента Ильхама Алиева, прозвучавшие на третьем медиафоруме в Ханкенди: «Никогда не соглашайтесь на оккупацию». В лучших традициях своей профессии — а Михалков, напомним, режиссёр — он тут же «смонтировал» альтернативную реальность, в которой русские внезапно оказались не агрессорами, а жертвами. Мол, их годами убивали, а они только защищались.

Михалков буквально взорвался от негодования, заявив, что «освобождение» Карабаха, с его точки зрения, — это ничто иное, как «нападение Азербайджана на Карабах». В его логике всё перевёрнуто: признанная международным правом операция по восстановлению территориальной целостности — это агрессия, а многолетнее военное присутствие другой страны — видимо, миротворчество.

А затем Михалков начал рассуждать о «неоценимой роли» российских миротворцев. Вероятно, речь шла об установке памятника Айвазовскому.

Хотя что можно ожидать от человека, который не считает трагедию 20 января преступлением, а действия советских войск называет «необходимыми» и «не заслуживающими осуждения»? Никита Михалков даже задался вопросом, почему в учебниках истории эти события преподносятся как акт насилия со стороны СССР и почему советская армия в Азербайджане называется «оккупационной». По его мнению, убивать безоружных людей — это не акт насилия, и присутствие войск — не оккупация, а якобы «необходимость». Для Никиты Михалкова всё это, похоже, в порядке вещей.

Ну что же, здесь можно вспомнить давний совет: не надо очаровываться — не придётся разочаровываться. А в адрес заказчика дешёвого шоу, где в главной роли оказался некогда известный режиссёр, напомним цитату из Стругацких, которую, кстати говоря, однажды уже адресовала Михалкову Ксения Собчак:

«Господин президент воображает, что купил живописца Р. Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р. Квадригу, а живописец протёк у него между пальцами и умер».