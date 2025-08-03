Кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Авторы документа сослались на ряд заявлений главы МИД России Сергея Лаврова от 1 августа, которые в основном повторяют риторику президента Владимира Путина и лидера Беларуси Александра Лукашенко, озвученную в ходе их совместной пресс-конференции в тот же день.

Уточняется, что Лавров возложил ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Украину и подтвердил неизменную приверженность Москвы к ее традиционным требованиям.

В частности, он сказал, что переговорный процесс между Украиной и Россией касательно прекращения войны продвигается, но его темпы якобы сдерживает украинская сторона.

Глава МИД указал на то, что Россия ожидает конкретного ответа от Киева по инициативе создания онлайн-рабочих групп. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы постоянно меняет свои условия относительно начала переговоров и прекращения огня.

Лавров указал на преданность России своим давним военным целям в Украине и отметил, что любое потенциальное мирное урегулирование, должно «устранить глубинные причины» войны.

В Институте пришли к выводу, что формулировки и риторика главы МИД РФ, преимущественно повторяли заявления Путина и Лукашенко 1 августа и прозвучали в тот же день.

По словам аналитиков, это говорит о скоординированной линии Кремля, направленной на формирование единого нарратива среди российских чиновников касательно переговорного процесса.

Аналитики Института изучения войны считают, что данные заявления отражают официальную позицию Кремля касательно условий переговоров и военных целей России.

«В ISW отмечают, что Москва не заинтересована в каком-либо компромиссе, если он не будет означать капитуляцию Украины, и продолжает продвигать провокационную риторику с целью подрыва единства США и Европы», — отмечается в отчете.