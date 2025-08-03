Российский журналист, политолог и видеоблогер Майкл Наки, проживающий в Литве, в своем тг-канале рассмотрел геополитическое противостояние вокруг войны в Украине и оценил причины резкой смены риторики американского президента Дональда Трампа в отношении России. Minval Politika приводит его мнение без сокращений.

«Президент России Владимир Путин очень многое получил от американского коллеги Дональда Трампа. Нынешний американский президент был идеальным для Кремля: личная нелюбовь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, желание делать максимально противоположные Джо Байдену шаги, куча электората, который выступает против поддержки Украины, и личная симпатия к авторитарным лидерам. Всё это делало Трампа подарком судьбы для Путина. Задача была одна — не пережать и не спугнуть, кидать маленькие подачки и продолжать делать вид, что вся проблема в Украине, а не в действиях Кремля», — отмечает журналист.

«Но то ли Путин слишком поверил в себя, то ли побоялся выглядеть податливым в глазах своего окружения, но российский президент наглел всё сильнее. Ключевой ошибкой, как мне кажется, стала отправка Владимира Мединского на переговоры и показательные обстрелы Украины даже тогда, когда Трампа это начало раздражать. В итоге Путину удалось немыслимое — сделать нынешнего президента США союзником Украины. Ну или, по крайней мере, заставить его начать двигаться в эту сторону. И вместо того, чтобы резко попробовать изменить вектор и вернуть расположение такого важного союзника, Путин решил продолжать играть в человека, которому на всё плевать, и даже дал своим приближенным разрешение публично полоскать Трампа. В частности — Дмитрию Медведеву», — напоминает Майк Наки.

«Гордыня — грех, а излишняя самоуверенность — путь к провалу. И очевидно, что параллельная реальность, придуманная Путиным, заместила в его голове объективную действительность. Его рассказы про невероятные успехи российской армии и реалии на земле вообще никак не соотносятся с тем, что происходит на самом деле. Плюя в протянутую Трампом руку помощи, Кремль фактически не оставляет себе вариантов, кроме как расшибиться об Украину», — резюмирует политолог.