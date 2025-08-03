Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Данное заявление озвучил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва [в процессе украинского урегулирования]», — приводит его слова NBC.

Уитэкер при этом отметил, что США хотят получить «согласие на сделку от обеих сторон» конфликта, и добавил, что визит Уиткоффа в Россию «может принести некоторые плоды».