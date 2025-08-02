Издание Washington Post обнародовало кадры разрушений в Газе после ударов Израиля. В публикации говорится, что жители сектора ютятся в палатках везде, где есть возможность.

«Изображения показывают разрушительное воздействие израильских бомбардировок, которые повредили или разрушили большую часть Газы… Если присмотреться, можно увидеть, как сотни тысяч жителей Газы живут в самодельных палатках, установленных везде, где есть место», — отмечается в публикации.

Сообщается, что один из пилотов королевских ВВС Иордании заявил, что вид сектора Газа с воздуха «поверг его в шок».

«Все, кто увидят это, будут шокированы. Мы надеемся, что эта война закончится. Нам нужно давать им все больше и больше еды, потому что они там голодают», — привело издание слова летчика.