В ближайшем будущем все энергетические ресурсы и логистические потоки будут направляться в Турцию через Зангезурский коридор. Как передает Report, об этом журналистам сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, в настоящее время электроэнергия из Азербайджана поступает в Турцию через Грузию: “В то же время энергетические ресурсы и логистические потоки из Центральной Азии будут доставляться через территорию Азербайджана в Турцию, а затем — в Европу”.

Байрактар добавил, что все проекты, связанные с экспортом природных ресурсов Азербайджана — нефти, газа и электроэнергии в Турцию, выполняются параллельно и скоординированно: «В связи с этим достигнут серьезный прогресс. Среди основных проектов, реализованных до сих пор, я могу отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и интерконнектор электроэнергии “Нахчыван-Турция».