Планируется расширение деятельности SOCAR в Сирии и регионе в предстоящий период. Как сообщает АПА, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время церемонии запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

Он отметил, что газ, экспортируемый в Сирию, поставляется и продаётся SOCAR, то есть это не газ, продаваемый консорциумами.

Министр в целом добавил, что поставка азербайджанского газа в регион Ближнего Востока на конкурентных условиях обеспечивается именно этим проектом: «Этим проектом Азербайджан продемонстрировал свою способность поставлять энергию конкурентоспособно не только на западное, но и на восточное и южное направления. Надеемся, что деятельность в этом направлении будет продолжена в среднесрочной и долгосрочной перспективе».