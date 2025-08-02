Сегодня мы являемся свидетелями исторического события в Килисе. Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на церемонии запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

Он назвал газопровод Турция-Сирия важнейшим символом турецко-сирийской дружбы в энергетическом секторе.

«Я благодарю Сирию, Азербайджан и Катар, с которыми мы вместе работали над этим международным проектом. Желаю, чтобы этот газопровод принес благополучие и процветание нашим странам и народам, а также мир в нашем регионе», — заявил министр.

Байрактар также сообщил о подписании соглашения об обмене газа с компанией SOCAR, предусматривающего поставку азербайджанского газа на турецко-сирийской границе. Он добавил, что азербайджанский природный газ будет экспортироваться в Сирию через Килис, и что ежедневно через станцию «Явузлу Ольчме» будет транспортироваться 6 млн кубометров природного газа.

Глава Минэнерго Турции заявил, что в результате поставок газа в Сирию в этой стране в скором времени начнут работать электростанции.

«Благодаря этому природному газу будет активизирована установленная мощность примерно в 1200 мегаватт. Этот проект внесет серьезный вклад в нормализацию жизни в Сирии, повысит уровень жизни людей и ускорит процесс возвращения в страну», — сказал он.