Политолог Ильгар Велизаде прокомментировал последние события вокруг демонтажа бюста художника Ивана Айвазовского в Карабахе, отметив, что действия Баку имеют чёткое правовое основание.

«С политико-правовой точки зрения действия Азербайджана абсолютно обоснованы и логичны. Они опираются на положения закона № 470-IQ «О сохранении памятников истории и культуры»», — заявил Велизаде. Он напомнил, что согласно статье 1, часть 4 этого закона, установка любых памятников возможна лишь с согласия соответствующего органа исполнительной власти и с учётом мнения Национальной академии наук. А статья 10 запрещает любые действия, изменяющие облик памятника — включая его демонтаж или установку — без официального разрешения.

В этом контексте, подчеркнул политолог, демонтаж бюста Айвазовского, установленного без согласования, был официальным и правомерным шагом. Он направлен на устранение последствий деятельности самопровозглашённого режима на территориях, которые юридически признаны частью Азербайджанской Республики, в том числе и самой Россией.

Комментируя заявления Михаила Швыдкого и Константина Затулина, Велизаде отметил, что они лишь усугубляют кризис в российско-азербайджанских отношениях. «По сути, они действуют по политическому заказу и пытаются оказать давление на Баку», — сказал он.

Велизаде напомнил, что Швыдкой неоднократно посещал Азербайджан, в том числе Карабах, и мог лично убедиться в масштабах ущерба, нанесённого армянской оккупацией, особенно в гуманитарной и культурной сферах.

«Действия Баку, направленные на восстановление суверенитета, соблюдение закона и символическую очистку карабахского ландшафта от объектов, возведённых без согласия государства, — это шаг к завершению процесса гуманитарной реабилитации региона», — заключил Ильгар Велизаде.