Преступления имеют фамилии и отчества. За годы оккупации Арменией 20% азербайджанских территорий враг вернул некогда цветущее пространство в каменный век. Города и посёлки вместе с историческим наследием, уникальными памятниками доисламского периода, мусульманской эпохи и советского периода растворились в невиданной стихии вандализма. Появились несколько азербайджанских Хиросим.

Стиранию азербайджанской истории на огромной территории способствовали как непосредственные варвары, так и их внешние вдохновители, наподобие Константина Затулина, Михаила Швыдкого и им подобных, которые упорно замалчивали преступления армян против человечности и цивилизации.

Сегодня вдруг прорезался их голос, и произошло это после того, как власти азербайджанского города Ханкенди решили избавить горожан от памятника Ивану Айвазовскому. Мало того, что скульптура, мягко говоря, никак не красила городскую среду, она же вызывала вопросы.

Во-первых, Айвазовский не имел никакого отношения к Азербайджану. Во-вторых, решение об установке памятника было инициативой сепаратистских властей, которые за годы оккупации наводнили города и сёла Карабаха убогими проектами, застройками и памятниками.

Антиазербайджанские начинания осуществлялись под видом благоустройства и культурного просвещения. Но на деле они соорудили выставку уродливого искусства, от которой необходимо избавляться.

Что до памятника Айвазовскому, то появление его скульптуры в Ханкенди не выдерживает никакой логики. Он был поставлен без ведома азербайджанских властей, да ещё и с единственной целью — досадить настоящим хозяевам карабахской земли. После демонтажа ревностные ценители культуры и искусства устраивают протестные представления, чтобы бросить тень на Азербайджан, обвинить его в том, в чём погрязли армянские радикалы.

С Затулиным давно всё понятно. Он больше армянин, чем католикос Гарегин Второй. Но непонятно, почему вдруг завёл демагогическую шарманку Михаил Швыдкой — человек, который всегда выступал в роли культурного посла, но ни разу не осудил армянских вандалов за уничтожение азербайджанских памятников за годы оккупации.

То, что сделали армянские фашисты на азербайджанских землях, легло раной на совести всех, кто сегодня с пеной у рта осуждает власти Ханкенди за демонтаж памятника Айвазовскому. Господин Швыдкой в данной ситуации показывает высший уровень цинизма, защищая то, что никак не коррелируется с настоящей заботой о культуре и искусстве.

Действуя в духе канувших времён, а в своё время он в качестве службиста вёл бескомпромиссную борьбу с настоящими творцами и художниками, которые не шли на сговор с совестью и властями. Он не церемонился с творческими индивидуальностями, которые не разделяли взгляды партийной дисциплины в искусстве.

Будучи агентом специальных служб, он выступал разрушителем настоящего искусства, системно боролся с художниками, которые воспевали в своём творчестве национальный стиль, традиции предков. Ради ценностей мнимого реализма он подрывал карьеру самобытных авторов и творцов.

Швыдкой выдаёт себя за друга Полада Бюльбюльоглу, но он ни разу не осудил армянских вандалов, которые вели войну против азербайджанских памятников и культурного наследия. Весь свет обошли фото- и видеохроники расстрелянных памятников Узеира Гаджибейли, Хуршудбану Натаван и Бюльбюля, но Швыдкой делал вид, что ничего не произошло.

Ему не хватило ни смелости, ни гражданского мужества, чтобы поднять голос правды в условиях безжалостной войны армянских оккупантов против азербайджанского культурного наследия в том же Ханкенди, Шуше и других городах и сёлах Карабаха.

Сегодняшняя его активность на культурном фронте говорит о том, что он ангажирован штабом антиазербайджанской пропаганды. Но маски, если и не сброшены, подстрочник обо всём говорит.

Швыдкой раздосадован и говорит, дескать, в связи с памятником Айвазовскому азербайджанская сторона могла бы уведомить Москву о своём намерении его демонтировать. Разве это политический вопрос, чтобы Баку ставил в известность российскую сторону? С такой логикой Азербайджан может установить памятник любому деятелю в одном из российских городов — скажем, Тарасу Шевченко в Сарысу или Суджук-Кале. Это устроит Россию?

Азербайджан никому ничего не должен! Такие вопросы решаются исключительно в контексте внутренней повестки. Нет никакого резона политизировать обычный мотив внутренней жизни суверенной страны.