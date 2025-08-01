ТАСС продолжает свои скандальные выходки против Азербайджана, даже будучи пойманным за руку, а точнее говоря — «за язык». После жёсткой реакции азербайджанской стороны на появление в заголовке новости о сносе памятника Айвазовскому названия «Степанакерт» это информагентство вынуждено было пойти на уступки и армянское название Ханкенди из своего заголовка убрать. Но вместо этого корреспонденты ТАСС впихнули в новость термин «Нагорный Карабах».

Вынуждены напомнить — в который уже раз: территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах» в составе Азербайджана нет. Есть экономический район Карабаха и Восточного Зангезура. Термин «Нагорный Карабах» использовался в то время, пока Карабах был зоной конфликта и находился под армянской оккупацией. Теперь же страница конфликта перевёрнута (даже если это кому-то сильно не нравится), так что настало время принимать во внимание не только геополитические подвижки, но и новую топонимику.

Однако, честно говоря, трудно представить себе, что в ведущем информационном агентстве России об этом действительно не в курсе. Там, безусловно, знают, что «Нагорный Карабах», точно так же как и «Степанакерт», — это уже прошлое. Так каким же образом вся эта провокационная топонимика появляется в «тассовских» новостях? Которые перед тем как попасть на ленту проходят серьёзное редактирование? И главное — зачем?

Ответ здесь может быть только один. Делается всё продуманно и целенаправленно. Для того чтобы в очередной раз «ужалить» Азербайджан и продемонстрировать, что «мы ваши границы и ваше решение уважать не намерены».

А это уже заставляет азербайджанскую сторону думать об ответных мерах. Прежде всего, нам тоже нужно в своих новостных сообщениях, статьях и т. д. использовать исторические названия российских городов, рек, озёр, гор… В частности, писать вместо «Калининград» — Кёнигсберг, а ещё лучше — Караляучус, вместо «Волгоград» — «Серин-су», вместо «Челябинск» — «Челеби», гору Белуха на Алтае называть «Уч-Сумер», Пятигорск — «Бештау», Волгу — Итиль… Список получится очень длинным.

Но самое главное — свои оценки должна получить провокационная деятельность ТАСС. Потому как речь идёт не о «географической ошибке», а о целенаправленном выпаде против территориальной целостности Азербайджана. Не больше и не меньше. А значит, и ответ должен быть соответствующим.

Если подобные провокационные выпады со стороны ТАСС будут продолжены, то против этого информагентства, которое вместо журналистской работы занимается провокациями, могут быть — и должны быть! — приняты те же меры, которые были приняты против российского «Спутника». А именно — деятельность ТАСС в Азербайджане должна быть прекращена. Да, у этого агентства в нашей стране только один корреспондент, но и ему здесь делать нечего.

Тем более настало время рассмотреть вопрос о блокировке доступа к сайту ТАСС на территории Азербайджана — как это уже было с РИА «Новости», и именно в ответ на неуважение к территориальной целостности и государственному суверенитету нашей страны. Определённой части московской пишущей братии давно пора бы усвоить, что территориальная целостность и государственный суверенитет — это для Азербайджана «красные линии». И на попытки их пересечения в Баку реагируют жёстко.